Il palco galleggiante di Tremezzina trasloca sul lungolago di Lecco

Il palco galleggiante di Tremezzina apre la stagione ... a Lecco! È stato per un certo periodo ormeggiato di fronte alla piazza di Lenno per i suoi primi utilizzi durante le feste programmate per i giorni di ferragosto, ma ora è tempo di "traslocare". Adesso la "Lake Arena" è stata posizionata sul lungolario Piave di Lecco dove inizieranno gli eventi sperimentali, che saranno presentati martedì pomeriggio: dall’8 al 16 settembre si terranno il concerto di Musica Classica a cura dell’Istituto Civico Musicale G. Zelioli (11 settembre), il Galà dell’operetta. Arie, Romanze e Duetti della "Lirica minori" (14 settembre), i concerti di musica pop e Dj set nell'ambito del progetto "Sound of Lecco - Lake Arena" (16 settembre). Al di là dei 15mila euro in qualità di soggetto finanziatore, il Comune di Lecco ha previsto un investimento di 51.261 euro per la messa in opera degli eventi, 27.587,86 euro per l'ancoraggio della struttura e 5.551 euro per il noleggio del generatore di corrente.

Il Lake e costituisce una delle 29 azioni di sistema (questa in capo al Comune di Tremezzina come soggetto attuatore) previste dal Piano Integrato per la Cultura “Un tesoro di territorio”, approvato e cofinanziato da Regione Lombardia, al quale hanno partecipato e partecipano oltre 50 enti, pubblici e privati, delle Province di Como e di Lecco.

Al finanziamento del palco, oltre al contributo regionale hanno partecipato, insieme al Comune di Tremezzina, la Camera di Commercio di Como, l’Autorita’ di Bacino del Lario e dei laghi minori, la Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, i Comuni di Como, Lecco, Bellano, Cernobbio, Dervio, Colico, e Como Acqua srl.

Il palco è una struttura modulare che può anche essere composta diversamente come passerella, pontone, ecc. È dotato di tribune telescopiche retrattili, predisposto per torri luci e audio con layout per diverse attività, dal concerto con orchestra alla band, al dj-set, al teatro, e così via.