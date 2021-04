Palazzetto di Muggiò, ancora niente soldi dalla Regione: PD all'attacco

"Regione Lombardia non ha ancora versato un centesimo dei 600mila euro (su un totale di 3,45 milioni) che, secondo il cronoprogramma del progetto, a questa data, il Comune di Como avrebbe dovuto già avere speso per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Muggiò". Il consigliere regionale, Angelo Orsenigo, e il consigliere comunale del Partito Democratico, Gabriele Guarisco, attaccano la giunta Landriscina e Regione Lombardia sull'immobilismo che caratterizza la situazione "Palazzetto dello Sport".

"E d'altra parte, sempre da cronoprogramma, oggi, avremmo dovuto essere alla fase di approvazione del progetto definitivo - aggiungono i due esponenti del PD -. Per ora, però, nulla si muove. Se davvero il programma verrà rispettato, la città di Como avrà un palazzetto solo nel 2024: sette anni dopo l’ottenimento da parte dell’amministrazione Lucini dei fondi del Patto per la Lombardia, risalente al 2017. Regione Lombardia e la giunta Landriscina, segnata da un totale immobilismo, hanno una corresponsabilità nella disastrosa gestione dell’opera ma ora devono impegnarsi per velocizzare il più possibile i trasferimenti di fondi e accelerare l’inizio dei lavori recuperando il tempo perso. L’auspicio è ovviamente che la scadenza al 2024 sia rispettata davvero e che non si arrivi a perdere i soldi ottenuti per l’opera".

Nel frattempo però la città e la provincia di Como fanno le spese di un palazzetto-relitto chiuso dal 2013 e una piscina, sempre a Muggiò, chiusa dal 2019. "Due chiusure - concludono Guarisco e Orsenigo - che hanno penalizzato società sportive, atleti e cittadini e che dimostrano quanto lo sport importi poco per la giunta lombarda e comasca”.