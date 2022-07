Palazzetto di Cantù, è scontro tra Lega e Pd

“Cantù merita di avere il proprio palazzetto dello Sport, un luogo degno della tradizione sportiva del nostro territorio. Con un ordine del giorno al bilancio di assestamento ho chiesto che Regione Lombardia contribuisca allo sforzo del Comune di Cantù per la costruzione della struttura, per cui ormai c’è un progetto definitivo e un piano economico finanziario. Entrambi richiedono l’intervento di Palazzo Lombardia: diamo a Cantù la sua “Casa del basket”, permettendo alla Pallacanestro Cantù e a tante altre realtà sportive del territorio di potersi allenare senza dover affrontare lunghi spostamenti fuori provincia. Le possibili ricadute positive sulle comunità sportive e associative canturine, lariane e lombarde sono chiare e perfettamente si allineano con gli obiettivi strategici regionali di sviluppo e innovazione” dichiara Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico, a pochi giorni dall’inizio delle sedute di consiglio regionale dedicate al bilancio di assestamento.

“L’impegno del Partito Democratico per un’opera di così grande importanza non si ferma quindi, né in Consiglio Regionale né in Comune a Cantù. L’intervento regionale sarebbe determinante ora, in una situazione di gravi aumenti dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia. Circostanze che già hanno prodotto una revisione notevole del progetto e hanno richiesto l’immissione di nuovi capitali e un contributo pubblico maggiore - dichiara Antonio Pagani, capogruppo del gruppo consiliare Dem canturino, insieme al consigliere Orsenigo - L’apporto regionale dei fondi necessari permetterebbe la quadratura e la chiusura del piano economico finanziario del progetto, la cui pubblica utilità verrà votata in consiglio il prossimo 29 luglio. È tempo di chiudere il dossier del palazzetto e passare alla costruzione vera e propria, anche in vista delle Olimpiadi 2026”.”

La replica di Turba

Il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba replica alle affermazioni del Consigliere Angelo Orsenigo e del Capogruppo del PD di Cantù Antonio Pagani in merito al percorso per la realizzazione della nuova Arena di Cantù.

“Regione Lombardia sta dialogando da mesi con l’Amministrazione Comunale di Cantù in merito al percorso da attuare per realizzare la nuova Arena.” Lo afferma il Sottosegretario regionale Fabrizio Turba. “Rendo noto che, al fine di proseguire il percorso propedeutico alla sottoscrizione del nuovo accordo di programma - spiega Turba - non è necessario l’ordine del giorno del Consigliere Angelo Orsenigo ma ciò che realmente serve è l’approvazione del nuovo progetto in Consiglio Comunale. Ribadisco che si tratta di un nuovo progetto e non un mero aggiustamento dei prezzi, in quanto si passa da un palazzetto dello sport ad una struttura multifunzione dal valore di oltre 40 milioni di euro. Questa è una condizione necessaria affinché venga riconosciuto l’interesse Regionale”.

“Solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, che auspico avvenga durante il Consiglio del 29 Luglio 2022, il Comune di Cantù potrà formalizzare la richiesta di adesione ad accordo di programma a Regione Lombardia. – continua Turba- Alla richiesta del Comune, Regione Lombardia risponderà con una delibera di Giunta in cui sarà dichiarato che l’opera è di interesse sovraccomunale/ regionale e contemporaneamente verranno stanziate le risorse che saranno erogate, al termine delle procedure di evidenza pubblica da parte del Comune e la conseguente sottoscrizione dell’accordo di programma.” Conclude Turba” La dimostrazione di interesse per la realizzazione della struttura canturina da parte del PD, avverrà solamente se, i consiglieri comunali voteranno favorevolmente la delibera di approvazione del nuovo progetto. Il resto sono solo dichiarazioni inutili e speculazioni politiche.