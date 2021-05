Francese paga la multa ma per errore "regala" al Comune di Como 711 euro

Anziché pagare 79,01 euro ha pagato per sbaglio la bellezza di 790 euro. E' accaduto a gennaio scorso a un cittadino francese che si è visto comminare una banale sanzione per infrazione al codice della strada. Si è affrettato a pagare e non si è accorto di quello zero in più. Quando ha realizzato di avere commesso un errore si è affrettato a presentare formale richiesta di rimborso per avere indietro la cifra pagata in eccesso. ma si sa, i tempi della burocrazia non sono quasi mai celeri in Italia. Quello che conta, però, è che alla fine il Comune di Como dopo circa tre mesi ha disposto il pagamento di 711 euro, cioè la cifra "regalata" per sbaglio.