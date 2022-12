260 pacchi viveri per le famiglie in difficoltà anche a Natale

L’associazione Palma ha dato il via ad una importante collaborazione con il Banco di Solidarietà di Como con progetti dedicati di assistenza sociale.

Il Banco di Solidarietà di Como, Ente non profit – ONLUS, ha lo scopo di promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un’autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita. Sostiene e favorisce Iniziative di assistenza nei confronti di persone che si trovano in stato di bisogno, nonché di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo.

A fronte di questa comune visione di intenti l’Associazione Palma collabora fattivamente nel sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio. L’attuale situazione di povertà rimanda infatti non più solo a difficoltà economiche, ma anche a difficoltà nelle relazioni interpersonali, nel confronto con l’ambiente sociale e nella percezione che ognuno ha di sé.

Per il Santo Natale, come gesto di vicinanza, l’associazione Palma e il Banco di Solidarietà collaborano insieme nella preparazione e nella consegna di 260 “pacco viveri” alle famiglie in difficoltà segnalate dalle parrocchie di Como. La consegna del pacco viveri, con raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari, non è solo un gesto sporadico ma, altresì, vuole essere un modo per avviare una prima relazione con le famiglie in difficoltà ponendosi in ascolto per instaurare un rapporto di sostegno amicale.

L’associazione Palma e il Banco di Solidarietà, oltre al sostegno economico, collaborano nell’aiuto e nella ricerca di nuovi canali sia per la fornitura gratuita di alimenti secchi e freschi sempre a famiglie povere di Como, sia in progetti in risposta a bandi regionali per il finanziamento di percorsi di assistenza sociale. Sempre in collaborazione con il Banco di Solidarietà, l’associazione Palma è impegnata nella formazione e nell’avvio al lavoro di soggetti svantaggiati.