Ottobre IN Rosa: ATS Insubria in movimento con l’Associazione Camminando Camminando

Sono molte le iniziative che vedono coinvolta ATS Insubria per la promozione della salute nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e sono anche parecchi gli incontri con il patrocinio dell’Agenzia per sensibilizzare ed educare alla lotta al cancro.

Il 2022 vede inoltre la sperimentazione della prima staffetta della salute a piedi, che attraversa la Lombardia e che, nel comasco, prevede una due giorni di camminata da Cabiate a Como il 6 ottobre, mentre il 7 da Como a Tremezzina.

Il progetto attivo da molti anni nel territorio di ATS Montagna - Sondrio e Alto Lario - che lo promuove da quest’anno anche oltre i suoi confini e quindi da Sondrio attraversa anche le provincie di Pavia, Milano, Bergamo e Brescia.

L’iniziativa coinvolge i referenti della prevenzione e promozione della salute di ATS Insubria in collaborazione con i Comune di Cabiate, Mariano Comense, Cantù, Senna Comasco, Como, Tremezzina.

La staffetta è orami una tradizione per ATS Montagna e Associazione Camminando Camminando: quest’anno coinvolge anche le aree del comasco. L’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria è riuscita a coinvolgere anche alcune associazioni del territorio: l’Associazione Iubilantes per il percorso da Cantù a Como, “Il giardino di Luca e Viola" di Mariano per il tratto Mariano - Cascina Amata, Triathlon Alto Lario da Como a Tremezzina ed i Gruppi di Cammino di Cabiate e Cucciago promossi da ATS Insubria per gli altri Comuni.

ATS Insubria raccoglie il testimone da ATS Brianza: “Abbiamo aderito a questa iniziativa, in via sperimentale e in pochissimi giorni siamo riusciti a coinvolgere Comuni, Enti, Associazioni e Gruppi di Cammino per questo primo grande evento a piedi attraverso il nostro territorio. Contiamo di proseguire con questo tipo di iniziative, verificando anche altri e nuovi percorsi, per ribadire l’importanza del movimento e per confermare ancora una volta, anche con il nostro coinvolgimento diretto, il significato di stare fisicamente tra i cittadini a vivere la salute” chiosa Giuseppe Catanoso Direttore Sanitario di ATS Insubria.