Osservatorio Astronomico di Sormano: con la posa della cupola le stelle sono più vicine

Progettato dall’architetto Marco Castelletti, è completamente rivestito in legno integrandosi perfettamente nell’ambiente montano ed è composto da tre parti ben distinte. Si tratta di una importante struttura che permetterà al nuovo Osservatorio Astronomico di Sormano di accogliere i visitatori, i ricercatori, e gli astrofili in modo adeguato offrendo a ciascuno gli spazi e gli strumenti necessari. La posa della cupola, avvenuta nei giorni scorsi, certifica che siamo molto vicini all'atteso giorno dell'inaugurazione.

Il volume seminterrato ospita, oltre ad alcuni locali tecnici, un'accogliente biblioteca e aree attrezzabili a dormitori, per chi farà tardi a osservare il cielo, con servizi igienici utilizzabili anche dagli astrofili che troveranno esternamente un’area attrezzata con comode piazzuole elettrificate dove collegare la propria strumentazione.

Al piano rialzato, cuore della struttura, vi si accede attraverso un ingresso attrezzato con comodi vani utili a riporvi zaini e bagagli personali. Subito dopo, una reception e un'area bookshop si affacciano a un grande open space di 150 metri quadrati che si presta a diversi utilizzi quali ad esempio, area congressi/conferenze, mostre espositive, dotato di videoproiettori, schermi fissi impianto audio e arredi essenziali. Una grande e continua vetrata orientata ed est incornicia lo splendido panorama sulle Grigne, Resegone e Corni di Canzo. Alle due estremità si aprono gli ingressi, dell’osservatorio a destra e del planetario a sinistra. Il planetario dotato di una grande cupola dal diametro di 8 metri potrà ospitare una cinquantina di persone. Un moderno proiettore 4k gestito da un potente software vi farà viaggiare nel sistema solare e nelle profondità dello spazio dandovi la sensazione di essere al centro della scena.

L’osservatorio è composto di una prima sala di controllo, al piano, e dalla cupola, dal diametro di 5 metri che ospita il telescopio, al piano superiore al quale si accede tramite comoda scala interna.



Esternamente, tra le due cupole, vista la splendida posizione in cui ci troviamo, è stata creata una grande area “belvedere” direttamente accessibile anche agli escursionisti di passaggio che potranno sostarvi ad ammirare il paesaggio dove un grande pannello fotografico aiuterà a dare un nome alle montagne ed ai paesi che vi si possono scorgere. Le aree a cielo aperto tra la terrazza panoramica e le cupole ospiteranno un giardino pensile composto da specie selvatiche e autoctone al fine di mitigare ulteriormente l’impatto dell’edificio sull’ambiente montano circostante di elevata valenza paesaggistica.

L’evento

Domenica 6 agosto alle ore 17.00 alla Colma di Sormano, al nuovo Osservatorio/Planetario in fase di completamento, si terrà la cerimonia di inaugurazione della mostra “Testori, Testoràs”, fotografie, video e documenti che raccontano il rapporto tra Testori e la terra dei suoi genitori, la Valassina, organizzata dalla Casa Testori Asso- ciazione Culturale nel centenario della nascita dello scrittore. A seguire, alle ore 21, al Passo del Ghisallo ci sarà la rappresentazione in forma teatrale di uno dei più famosi romanzi di Testori: Il dio di Roserio. Racconto di una corsa ciclistica che attraversa le strade della Valle. La rappresentazione si svolge in un luogo simbolo del ciclismo ed ha per protagonista un popolare attore, Maurizio Donadoni.