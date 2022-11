Sant'Anna, cosa succede al Pronto Soccorso: "Il problema delle attese è reale, specie per gli anziani"

Tante le segnalazioni di attese lunghe, parliamo a volte di giornate intere, al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nonostante Asst Lariana abbia già da tempo messo in pratica le linee guida della Regione e messo a disposizione un maggior numero di posti letto, questo sembra non bastare. Asst Lariana fa una disanima della situazione specifica di questo nosocomio:

"Il problema delle attese in Pronto Soccorso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti anziani è reale. Il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna, del resto, è da tutti individuato come il luogo dove si trova una risposta. Gli Ospedali di Comunità offrono un aiuto ma sono strutture sanitarie destinate a chi ha bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Per tutti gli altri casi, le alternative restano i reparti di Geriatria e/o di Medicina Interna dove si è avviato un ulteriore processo di efficientamento per accorciare i tempi legati alle dimissioni, organizzando al meglio i vari passaggi (attivazione dei servizi domiciliari al momento del ricovero, comunicazione ai familiari della data, firma della lettera, …). Ogni giorno i reparti dimettono con regolarità assicurando così posti letto ma non sempre è possibile rinviare a casa in tempi brevi i pazienti, soprattutto se anziani e pluripatologici. Asst Lariana e il suo personale sono chiamati a rispondere ad un grande bisogno espresso dal territorio - la popolazione anziana è in costante aumento - e l’impegno di tutti è massimo”