Ospedale Sant’Anna, eseguita tecnica innovativa per la fistola dialitica

All’ospedale Sant’Anna, nei giorni scorsi, è stata eseguita per la prima volta una procedura innovativa per il confezionamento di una fistola artero-venosa, cioè la creazione di una comunicazione artificiale tra un’arteria e una vena necessaria per eseguire l’emodialisi. La nuova tecnica permette di ottenere un risultato simile all’intervento chirurgico, riducendo però le possibili complicanze ed i tempi operatori. La procedura è stata eseguita dall’èquipe dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia Diagnostica e Interventistica - dal dottor Davide Fior insieme al primario, il dottor Lorenzo Moramarco - e in stretta collaborazione con i colleghi della Nefrologia e Dialisi diretta dal dottor Gianvincenzo Melfa.

“L’intervento viene effettuato con guida ecografica e permette di creare la comunicazione tra sistema arterioso e sistema venoso attraverso l’utilizzo di un catetere di circa 2 mm di diametro - spiega il dottor Fior - Il sistema utilizza l’energia termica per creare una comunicazione tra i due vasi sanguigni, in modo che già dopo circa un mese dall’intervento il paziente si possa sottoporre ad emodialisi. Siamo il primo centro in Lombardia e il terzo centro in Italia ad aver avviato questa procedura”. “Voglio ringraziare tutto il personale che ha collaborato all’intervento - aggiunge il dottor Moramarco - in particolare i colleghi anestesisti Andrea Lombardo e Stella Martorana, i nefrologi Elena Luisetto e Carlo Jovane per il supporto prestato, e la direzione che ha creduto nel progetto”. “Una possibilità nuova, frutto di una collaborazione costante e giornaliera tra tutti i professionisti” sottolinea il dottor Melfa.