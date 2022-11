"L’ospedale Sant’Anna è stata tutta la mia vita": dopo 40 anni va in pensione il dottor Pellegrino

Domani 12 novembre l’ultimo giorno di lavoro e oggi il giorno dei saluti. Il dottor Domenico Pellegrino dopo quarant’anni trascorsi all’ospedale Sant’Anna ha raggiunto il momento della pensione. “Mi spiace andare via, questo ospedale è stato tutta la mia vita - spiega - E’ dal novembre del 1982 che tutti i giorni, dal lunedì al sabato e se necessario anche la domenica, trascorro qui le mie giornate. Sono stato fortunato, sono arrivato a settant’anni in buona salute e ho ricevuto tanto da tutti. Il Sant’Anna ha riempito la mia vita e porterò nel cuore tutta la sua comunità per l’amore e la passione condivise. Adesso? Mi dedicherò ai miei nipotini e sempre alla cura degli anziani”. Laurea e specializzazione all’Università degli Studi di Parma, il dottor Pellegrino è primario della Geriatria dal 2003 e direttore del Dipartimento di Medicina di Asst Lariana dal 2007.