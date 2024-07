Ospedale di Menaggio, serve personale: l'incontro tra Asst Lariana e i rappresentanti dei lavoratori

La direzione di Asst Lariana ha incontrato ieri mattina a Menaggio i rappresentanti della Rsu aziendale e delle organizzazioni sindacali di categoria (comparto e dirigenza dell’area sanità) per illustrare la situazione del presidio ospedaliero Erba-Renaldi.

“L’incontro (che segue lo stato di agitazione proclamato dal personale, ndr) è stato l’occasione per presentare la fotografia dell’utilizzo dei servizi sanitari da parte della popolazione del territorio - ha osservato il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - Il Distretto del Medio Lario conta 37mila abitanti (37.276), di cui 15mila (14.877, pari a quasi il 40%) con almeno una patologia cronica, numeri più alti rispetto ad altri territori e legati all’elevata percentuale di anziani residenti”. “In questo momento - ha proseguito il dg - non sono in discussione né l’attività di Pronto Soccorso né quella del reparto di Medicina. Per la gestione dei pazienti cronici Asst Lariana deve implementare la loro presa in carico e quindi dobbiamo potenziare ulteriormente l’attività ambulatoriale, avere una Centrale operativa territoriale che lavora sulle 24 ore tutti i giorni, assumere almeno altri 25 infermieri di Famiglia e di Comunità per le visite a domicilio. I concorsi per assumere i professionisti che servono usciranno nel corso delle prossime settimane”.

Questi i concorsi previsti per l’ospedale di Menaggio: 6 geriatri/internisti; 2 igienisti; 1 cardiologo; 1 diabetologo; 1 pneumologo; 1 fisiatra; 2 infermieri (inclusi IFeC); 3 ostetriche; 2 fisioterapisti; 1 logopedista; 4 tecnici di radiologia; 4 tecnici di laboratorio; assistenti sanitari; 1 terapista occupazionale.