Ospedale di Menaggio, l'incontro in Regione: cosa ha detto Bertolaso

Era pronto a fare un passo indietro l'assessore regionale al al Welfare, Guido Bertolaso dopo le polemiche che lo ha travolto per le dichiarazioni sull’ospedale di Menaggio ma il presidente Fontana lo ha subito bloccato.

"Questi in Regione Lombardia sono i miei tempi supplementari, poi basta. Sono nelle mani del presidente Fontana", ha detto Bertolaso. E subito il governatore ha dato conferme al suo uomo di fiducia: "Bertolaso? Ne riparliamo tra quattro anni", ha chiuso il discorso Fontana.

E così oggi 24 giugno l'assessore e il presidente di Regione Lombardia hanno incontrato i rappresentanti istituzionali del territorio (consiglieri regionali, sindaci, presidente della Comunità montana) per fare il punto sulla situazione dell'ospedale di Menaggio.All'appuntamento hanno partecipato anche l'assessore regionale Alessandro Fermi e il sottosegretario Mauro Piazza.

Relativamente alle notizie diffuse dalla stampa locale, l'assessore Bertolaso ha ribadito come le sue dichiarazioni fossero chiare e inequivocabili: "L'ospedale di Menaggio per noi è una struttura importante. L'ho visitato alcune settimane orsono, è una struttura bellissima che intendiamo valorizzare al massimo nell'ambito di quelle che sono le priorità di una riorganizzazione sanitaria che deve tenere conto sia delle situazioni di cronicità, sia di urgenze e anche di quelli che sono i bilanci, non tanto economico-finanziari, ma della disponibilità di risorse umane".

Proprio su quest'ultimo aspetto, l'assessore Bertolaso, prendendo come esempio quanto accaduto di recente nel presidio di Esine (BS), ha invitato gli amministratori locali a trovare forme di collaborazione, nel caso specifico in materia di affitti calmierati, affinché medici e personale sanitario siano incentivati a dare il proprio apporto all'Ospedale di Menaggio.