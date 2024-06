Ospedale Menaggio, grande partecipazione dei cittadini all'incontro per "salvarlo"

“Altro che ‘tempesta in un bicchiere d'acqua’, come l’ha definita il presidente Fontana. La grande presenza di cittadini riunitisi a centinaia all’incontro pubblico di ieri sera a Menaggio testimonia che il territorio del lago di Como ha una richiesta precisa e urgente per la politica: dobbiamo salvare l’ospedale di Menaggio, potenziare il suo pronto soccorso e riportare il presidio alla sua totale operatività. Il mio impegno sarà sempre quello di sostenere le istanze del territorio e dei cittadini. Davanti a un obiettivo così cruciale per tutti noi, non possiamo fermarci. Continueremo a combattere nell’aula del Consiglio regionale e in piazza,” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, commentando l’incontro “SOS Ospedale” tenutosi ieri a Menaggio, con la partecipazione di cittadini, esponenti sindacali, personale sanitario, amministratori e rappresentanti delle istituzioni.