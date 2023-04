Urgenze ortopediche, l'ospedale di Menaggio e i provvedimenti della direzione sanitaria

"Asst Lariana con l’ospedale Sant’Anna è il principale centro di riferimento a livello traumatologico in provincia. Nello scorso fine settimana si sono verificate numerose urgenze ortopediche, per lo più conseguenti a traumi, che hanno determinato alcuni disagi nella presa in carico dei pazienti. A fronte della situazione, la direzione sanitaria ha ribadito a tutti gli operatori sanitari la necessità di mantenere la massima attenzione nei confronti dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso e dei tempi di attesa per coloro che devono essere ricoverati. In particolare ha invitato il primario dell’Ortopedia a prioritarizzare la propria attività, ossia a procedere innanzitutto con gli interventi in urgenza, riprogrammando nel caso l’attività chirurgica in elezione (ossia tutti quegli interventi che non essendo urgenti e non comportando un rischio per il paziente, possono essere rinviati). Se necessario, tale riorganizzazione sarà estesa anche a tutte le altre attività chirurgiche, ad eccezione degli interventi oncologici, in modo da garantire un tempo di permanenza in Pronto Soccorso il più contenuto possibile.

Come è stato ripetutamente spiegato, il profilo di offerta delle strutture come l’ospedale di Menaggio, collocate in un’area geomorfologicamente disagiata e con difficoltà viarie, è descritto dal DM 70 che prevede per quanto riguarda gli interventi chirurgici, una linea di attività in day/week surgery. A tutela del paziente e dei professionisti non è immaginabile oggi una differente programmazione.

Per quanto riguarda infine le mie dichiarazioni rispetto alla “normalità” delle attese da parte dei pazienti, estrapolare un concetto decontestualizzandolo dalla complessità del ragionamento che è stato fatto, lo trovo oltre che scorretto anche disonesto intellettualmente. L’impegno da parte di tutta Asst Lariana nei confronti dei pazienti è massimo e quotidiano. Certo ci sono difficoltà e criticità, condivise a tutti i livelli anche nazionale, a partire dalla disponibilità di personale fino al numero dei posti letto. Tuttavia continuare a dimenticare che Asst Lariana opera all’interno di una rete di offerta sanitaria che vede altri attori in provincia di Como, focalizza irragionevolmente solo su Asst Lariana i problemi esistenti, che nessuno nega e dimentica".