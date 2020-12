Sparito l'orologio di piazza Cavour: è in riparazione

A qualcuno non è sfuggita la misteriosa sparizione dell'orologio di piazza Cavour a Como. Un lettore ci ha segnalato la "mancanza" dello storico orologio installatosull'angolo dell'edificio del bar Monti. Nessun mistero: il Comune di Como ha spiegato che è stato rimosso temporaneamente per ripararlo. Verrà riposizionato non appena saranno stati sostituiti gli ingranaggi rovinati. Il suo riposizionamento è previsto prima di Natale.