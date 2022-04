All'oratorio di Rebbio si raccolgono viveri e materiali per la popolazione ucraina

Prosegue in città l'attività di sostegno a favore delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Come sempre in prima linea Don Giusto e l'oratorio di Rebbio. Dopo il primo viaggio che abbiamo raccontato in questo articolo, il lavoro prosegue senza sosta e chi volesse, entro la serata di domani, sabato 2 aprile, può recarsi in via Lissi per la consegna del materiale di seguito elencato e destinato al centro di accoglienza di Galati in Romania.

Viveri a lunga conservazione

Tonno in scatola

Legumi in scatola

Carne in scatola

Verdure in scatola

Pane in cassetta

Salumi sottovuoto

Biscotti e merendine

Piatti e posate monouso

Materiale per l'ingine della persona

Disinfettanti

Pannolini

Detergenti

Shampoo

Bagno Schiuma

Sapone

Detersivo in polvere

Talco

Creme per bambini

Vestiti per bambini

Zaini e borse piccole da viaggio