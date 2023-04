Bike sharing per bimbi, nuova sabbiera e spazi più puliti: genitori in azione all'asilo di Salita Cappuccini

Una giornata dedicata all'ecologia quella che hanno vissuto oggi i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia di Salita dei Cappuccini a Como. Da diversi anni la scuola promuove il “progetto genitori” coinvolgendo le famiglie in attività che hanno una ricaduta sul percorso educativo e didattico proposto dall'istituto. Tradizionalmente all'Istiututo comprensivo di Como Lora Lipomo vengono valorizzati comportamenti di cura e rispetto dell'ambiente a partire dai bambini: raccolta differenziata, compostaggio, orti didattici, prestito dei libri della biblioteca e delle biciclette.

Oggi, sabato 1 aprile 2023, in occasione dell'iniziativa “Nontiscordardimè - Scuole pulite” promossa da Legambiente in collaborazione con il Circolo “Angelo Vassallo” e con l'attiva partecipazione di numerosi genitori la scuola di Salita Cappuccini ha effettuato interventi di riqualificazione di spazi esterni adibiti a giochi all'aperto, come la sabbiera e i percorsi sensoriali, e spazi di apprendimento, come gli orti didattici e la pista ciclabile. Particolare attenzione quest'anno è stata riservata alla predisposizione di uno spazio dedicato al bike sharing attraverso il quale sostenere una mobilità a impatto zero a partire dai piccoli alunni che potranno utilizzare le biciclette per il tragitto casa-scuola.