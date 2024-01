Palco aperto alla stazione di Como Lago: uno spazio per suonare e cantare

Si chiama "Openstage" ed è il nuovo progetto di Ferrovie Nord dedicato ai giovani (ma non solo) desiderosi di esibirsi davanti alla gente. Consiste in una postazione dotata di un totem a cui collegare gli strumenti musicali e i microfoni. La prima è stata installata alla stazione di Bovisa e nel solo ultimo mese ha visto un'esibizione al giorno. A Como, invece, è stata inaugurata oggi, 26 gennaio 2024, alla stazione a lago.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente di Ferrovie Nord Milano, Fulvio Caradonna, insieme al sindaco di Como Alessandro Rapinese e all'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, ha inaugurato il totem. Ospiti per l'evento (nonché primi artisti a esibirsi) sono stati i Catus, fresca e dinamica band comasca.

"L'obiettivo - ha spiegato Caradonna - è di rendere le stazioni luoghi vivi e non solo di mero passaggio. I totem Openstage a disposizione degli artisti possono creare piacevoli momenti di intrattenimento e aggregazione e rendere le stazioni più sicure".

Lucente ha sottolineato come l'iniziativa rappresenti l'occasione "da una parte di creare momenti di socialità in attesa del treno, dall'altra la possibilità per giovani musicisti e band emergenti di esibirsi in pubblico, magari per la prima volta, facendo conoscere e apprezzare i loro brani.