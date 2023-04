Oltre il Giardino, un altro numero bellissimo dedicato alla libertà di espressione

Libertà di espressione è l'attualissimo tema del nuovo numero (il primo del 2023) di Oltre il Giardino, un magazine bello e necessario. Perché Oltre il Giardino, anche grazie al suo grande formato, non è solo un periodico da leggere ma anche da consumare pagina dopo pagina con gli occhi. Un numero questo appena uscito sempre ricco di racconti e splendide foto. Di seguito l'articolo di Giusy Puglisi che arricchisce con una sua riflessione la rivista diretta da Gin Angri e alla quale collabora un magnifico staff di volontari. Il magazine verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Dove sta la libertà

Guadagnare realizzazione con l'espressività è sempre possibile. Nonostante sia nata alla metà del 1958, ho combattuto una mia personale battaglia col fascismo in sostanza solo grazie all'espressività. Per giungere al mio personale tirannicidio simbolico sono partita riesumando con sarcasmo, all’inizio dell’adolescenza, il nomignolo di “Titti” per Ada che suo padre, mio nonno monarchico e fascista, chiamava amorevolmente in quel modo assimilandola all’ultima principessa dei Savoia. Avevo già accettato l’eredità culturale dalla famiglia paterna, coltivatori della propria terra e non semplici mezzadri, rifiutando quella materna, ed ero per il socialismo militante da vivere e interpretare all’insegna dell’espressività personale, fuori dagli schemi precostituiti, sempre e comunque troppo angusti e stretti come un recinto. Dato che anche gli psicotici possono rivelare un loro spiccato carattere, la “Titti de no’antri” aveva appunto un carattere di m…, ed è stata quindi per parecchi anni in attesa che maturasse la sua detronizzazione e, finalmente a metà dell’adolescenza, il rito simbolico si è compiuto con tutti i sacri crismi per la mia sopravvivenza e per mia somma e partecipata soddisfazione.

Per un’inconscia rivalsa durante le scuole medie inferiori già mi immaginavo al Liceo Artistico come scelta per le superiori, ma per tutta risposta sono stata diretta a un Istituto Tecnico per Chimici Industriali e Nucleari, dove però ho trovato finalmente un posto anche per me, mai trovato nella famiglia d’origine a causa della Titti che si prendeva ogni spazio. Infatti e fortunatamente si trattava di una scuola sperimentale, con ben trentasei ore settimanali di canonico insegnamento tecnico-scientifico unite a parecchie materie umanistiche interessanti: storia dell’arte, della musica e della scienza, fotografia e cineforum; persino laboratorio linguistico, dove si studiava la struttura delle grammatiche straniere rispetto a quella italiana, ma anche falegnameria e vetreria; un luogo dove nell’immediato ho compreso come stare lontana dalla Titti rimanendo a scuola il più possibile. Poco dopo mi sono resa conto di essere approdata mio malgrado in un piacevole mondo di ragazzi simili a me: ribelli e anticonformisti, piuttosto caratteriali. Era ancora il 1972 e in quella scuola regnava ben salda l’“immaginazione al potere”. Assorbivo forti stimoli di ogni genere, ugualmente diretti al pensiero critico e a raffinare la manualità; godendo persino dello spazio per il gioco, sia limitato alla classe, sia per l’intero Istituto dato che, appena possibile e anche solo nel breve intervallo, eravamo tutti insieme riuniti in una globale baldoria giocosa e festosa. Quella scuola si era liberata del vertice autoritario e reazionario d.o.c. nel ‘69 e all’inizio dell’ultima stagione progressista italiana, grazie all’unione solidale di insegnanti, studenti e bidelli, ottenendo inoltre il permesso dal Provveditorato Scolastico di scegliere il nuovo dirigente tra gli insegnanti già presenti. La scelta cadeva su di un ex maestro elementare, Carlo B. che poi si sarebbe distinto anche come Libero Docente di Fisica Nucleare all’Università di Genova, il quale

Oltre il Giardino

Nasce come associazione nel 2011 a sostegno della rivista che porta il medesimo nome, nata pochi anni prima in un Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como. Qualche anno fa il sodalizio decide di autofinanziarsi e rendersi autonomo per dare maggiore indipendenza e libertà ai propri soci, che sono in buona parte volontari e utenti (“utenti” solo nel momento di frequentazione del Centro Diurno per le riunioni di redazione, altrimenti cittadini comuni). Associazione e giornale non sono solo “psichiatria e disagio” ma promuovono un’idea di benessere che nasce da un nuovo modo di comunicare, di giocarsi il proprio tempo in modo meno “aziendalistico” e frenetico; dalla promozione di luoghi di cura solari e meno angusti; dal portare il bello in sedi destinate al buio, al cupo, al grigio, al trasandato; da una corretta informazione meno frivola, poco professionale e scorretta.

“Oltre il Giardino” diventa associazione anche per promuovere e agevolare tutte le iniziative e le attività nate in parallelo all’uscita del periodico: laboratori di scrittura e fotografia, incontri di arte-terapia e musica, mostre fotografiche, pubblicazione di libri e cataloghi, cura e attenzione per l’area dell’ex manicomio di Como (manutenzione parco, il bosco delle parole dimenticate e molto altro ancora). In particolare, l’associazione sostiene ed è sostenuta dalle attività del gruppo musicale “Oltre il Giardino project”, che da anni accompagna l’uscita del periodico con uno spettacolo di teatro canzone di notevole successo, “Nessuno è perfetto”, e ad oggi il nuovo progetto musicale: “Non tutti i matti vengono per nuocere”.

Fondatori e responsabili dell’associazione sono Il poeta Mauro Fogliaresi e il fotografo Gin Angri che, già dagli anni Novanta con il sodalizio “Luoghi non comuni”, erano impegnati nel mondo del “sociale” culturale sul territorio comasco. Attuale presidente dell’associazione è Lucia Battaglia volontario e per supporter in carico al Dipartimento. L’associazione è aperta a tutti i cittadini che vogliono contribuire ad un’idea di città meno chiusa, più solidale e cosmopolita.