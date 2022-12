Oltre il giardino: il nuovo numero è naturalmente ribelle

Naturalmente ribelle è il bellissimo e attualissimo titolo del nuovo numero (e ultima pubblicazione del 2022) di Oltre il Giardino, un magazine necessario. Perché Oltre il Giardino, anche grazie al suo grande formato, non è solo una magazine da leggere ma anche da consumare pagina dopo pagina con gli occhi. Un ultimo numero dell'anno sempre ricco di racconti e splendide foto. Riportiamo di seguito l'articolo che chiosa la rivista diretta da Gin Angri e alla quale collabora un magnifico staff di volontari.

Il cambiamento sei tu (di Simone Valaguzza)

Da tempo il nostro pianeta subisce disastri naturali di grande portata a causa dello sfruttamento delle risorse operato dall’uomo. Ne citiamo alcuni, i più grandi, ma ne sono accaduti e ne accadono moltissimi in ogni parte della terra. Nelll Oceano Pacifico, ad esempio, si è formato un accumulo di rifiuti plastici di enormi dimensioni; si tratta infatti di un’isola galleggiante di rifiuti dall’estensione pari ad una nazione come Francia o Spagna. La medesima situazione si riscontra negli oceani Atlantico e Indiano anche se in quantitativi meno eclatanti. Una grande quantità di pesci e uccelli continuano a morire a causa di questi immensi accumuli. Un altro caso gravissimo di inquinamento e di morte si verifica da molti anni nel delta del fiume Niger in Nigeria a causa dell’estrazione indiscriminata di grandi quantità di petrolio (oltre 2,4 milioni di barili al giorno). Questo causa la contaminazione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

Le popolazioni che abitano questo territorio bevono acqua inquinata, mangiano pesce avvelenato e respirano aria irrespirabile. Oltre ai problemi legati alla salute gli abitanti di questi luoghi devono subire l’ingiustizia sociale della povertà, mentre i paesi che estraggono il petrolio continuano ad arricchirsi. Purtroppo, oltre gli avvelenamenti ambientali che abbiamo citato, stiamo assistendo a modificazioni molto preoccupanti del clima terrestre; è una specie di “reazione” della natura per aver cambiato senza criterio i suoi delicati equilibri. Si susseguono fenomeni climatici importanti in tutto il pianeta: aumento delle temperature medie e massime, innalzamento del livello degli oceani, aumento della siccità ma anche aumento delle precipitazioni che si abbattono in modo estremo causando allagamenti incontrollabili.

Non possiamo poi dimenticare lo scioglimento dei ghiacciai, la continua diminuzione delle dimensioni delle calotte polari, del permafrost e della copertura nevosa. Stiamo consumando da troppo tempo le risorse del pianeta, e produciamo enormi quantitativi di scarti inquinanti che mettono a rischio la vita stessa della Terra. È necessario trovare con urgenza nuove fonti di energia rinnovabili e nuove tecnologie, per la salvezza di tutti.

Oltre il Giardino

Nasce come associazione nel 2011 a sostegno della rivista che porta il medesimo nome, nata pochi anni prima in un Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como. Qualche anno fa il sodalizio decide di autofinanziarsi e rendersi autonomo per dare maggiore indipendenza e libertà ai propri soci, che sono in buona parte volontari e utenti (“utenti” solo nel momento di frequentazione del Centro Diurno per le riunioni di redazione, altrimenti cittadini comuni). Associazione e giornale non sono solo “psichiatria e disagio” ma promuovono un’idea di benessere che nasce da un nuovo modo di comunicare, di giocarsi il proprio tempo in modo meno “aziendalistico” e frenetico; dalla promozione di luoghi di cura solari e meno angusti; dal portare il bello in sedi destinate al buio, al cupo, al grigio, al trasandato; da una corretta informazione meno frivola, poco professionale e scorretta.

“Oltre il Giardino” diventa associazione anche per promuovere e agevolare tutte le iniziative e le attività nate in parallelo all’uscita del periodico: laboratori di scrittura e fotografia, incontri di arte-terapia e musica, mostre fotografiche, pubblicazione di libri e cataloghi, cura e attenzione per l’area dell’ex manicomio di Como (manutenzione parco, il bosco delle parole dimenticate e molto altro ancora). In particolare, l’associazione sostiene ed è sostenuta dalle attività del gruppo musicale “Oltre il Giardino project”, che da anni accompagna l’uscita del periodico con uno spettacolo di teatro canzone di notevole successo, “Nessuno è perfetto”, e ad oggi il nuovo progetto musicale: “Non tutti i matti vengono per nuocere”.

Fondatori e responsabili dell’associazione sono Il poeta Mauro Fogliaresi e il fotografo Gin Angri che, già dagli anni Novanta con il sodalizio “Luoghi non comuni”, erano impegnati nel mondo del “sociale” culturale sul territorio comasco. Attuale presidente dell’associazione è Lucia Batataglia volontario e peer supporter in carico al Dipartimento. L’associazione è aperta a tutti i cittadini che vogliono contribuire ad un’idea di città meno chiusa, più solidale e cosmopolita.