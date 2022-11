Olivia Molteni Piro: "Schegge. Una vita in quattordici scatti"

Esce oggi in libreria, per Infinito Edizioni, Schegge. Una vita in quattordici scatti il nuovo libro scritto da Olivia Molteni Piro. Un volume autobiografico, con la prefazione di Paolo Moretti e l'introduzione di Maurizio Pratelli, che raccoglie 14 momenti della vita di una donna il cui prezioso impegno civile è noto a tutti.

Sinossi

Quattordici episodi autobiografici di una donna e nonna sempre pervicacemente cooperante narrano di un’intera avventurosa vita trascorsa a cavallo di più continenti, tra Italia, Africa e Asia. Schegge che raccontano, pungono e inducono a fermarsi a riflettere. Sia chi le ha messe su carta sia chi legge.

“Un viaggio ideale, metaforico, ma reale. Soprattutto attraverso quell’Africa che è un pezzo di cuore e di anima di Olivia”. (Paolo Moretti).

"Ricordi di chi sa accompagnare il bene perché non ha mai dimenticato chi ha un passo più lento o chi ha perso il remo. Non divoratele queste pagine, consumatele a passo d’uomo. Fermatevi, ascoltate una canzone e ripartite. Buon viaggio, con Olivia e il suo vascello d’umanità". (Maurizio Pratelli)



Biografia

Olivia Molteni Piro (Como, 1951), sposata con Luciano, ha sei figli, due di nascita biologica e quattro di nascita adottiva provenienti da India ed Etiopia. Ha sette nipoti con la pelle di varie gradazioni di colore e, per loro, si spende con entusiasmo nel ruolo di nonna. Ha collaborato con varie Ong italiane, di una delle quali è stata anche fondatrice. È fondatrice e coordinatrice di Kibarè, cooperazione con il Burkina Faso onlus, e attivista di Refugees Welcome Como. Ha scritto Senza Titolo. Storie di infanzia violata (con Elisabetta Broli, 2003) e Non spaventarti Federico (Infinito edizioni, 2009).