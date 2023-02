Oggi a Como c'è tanto da fare, ecco il nuovo portale del Comune

Numerose iniziative ogni giorno animano la città e la rendono viva, bella e attrattiva. Il portale Oggi a Como è stato realizzato dal Comune per mettere offrire un'agenda completa e sempre aggiornata di tutte le iniziative che si svolgono quotidianamente in città.Qui confluiscono - in un unico contenitore - i tanti eventi: teatro, cinema, musica, conferenze, mostre, visite guidate, mercatini e anche i numerosi appuntamenti organizzati, per chi vive quotidianamente la città, dalle svariate associazioni attive nel campo sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo.

"Il portale Oggi a Como - come ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese - dedica un’attenzione particolare anche alle società sportive e ai tornei in cui si impegnano tantissimi atleti, dai pulcini ai giovanissimi per finire con le prime squadre. Como è una città viva e con questo strumento vogliamo dare risalto a tutte le attività, grandi e piccole, che ogni giorno vengono offerte ai cittadini e ai turisti. Uno strumento di comunicazione a disposizione di tutti, un calendario unico dove tutti hanno uno spazio per promuovere ogni tipo di evento".

Nella home page di Oggi a Como è possibile trovare subito tutti gli appuntamenti della giornata ma il menù permette anche di visualizzare gli eventi a partire dal giorno successivo, offrendo inoltre uno strumento di ricerca per categoria e/o per semplice ricerca testuale. La sezione Suggerisci evento è a disposizione di tutti coloro che vogliono promuovere il proprio evento all’interno del portale.

Criteri di pubblicazione

Gli eventi, gratuiti e/o a pagamento, anche a scopo di lucro, per essere pubblicati devono: