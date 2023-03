Oggi a Como: sui parcometri arriva l'agenda degli eventi

"Oggi a Como" diventa a portata di visitatore. L'agenda digitale con tutti gli venti della città sbarca sui parcometri, diventando così immediatamente disponibile a chiunque arrivi in città e parcheggi la macchina in una delle strade in cui sono installati i parcometri di nuova generazione. E' un esempio del potenziale dei nuovi apparecchi che possono assolvere a diverse funzioni.

Il parcometro digitale diventa così occasione per pubblicizzare il nuovo portale Oggi a Como nel quale confluiscono tutti gli eventi cittadini: teatro, cinema, musica, conferenze, mostre, visite guidate, mercatini e anche i numerosi appuntamenti organizzati, per chi vive quotidianamente la città, dalle svariate associazioni attive nel campo sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo.

Dopo un primo test su alcuni parcometri Oggi a Como dovrebbe apparire nel giro di alcuni giorni su tutti gli apparecchi di nuova generazione installati in città.