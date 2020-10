L'Officina delle Storie apre a Como: dove i bambini giocano e gli adulti riscoprono l'infanzia

Laura Arrighi, sabato 10 ottobre inaugurerà a Como la sua Officina delle Storie. Dalle 9.00 alle 19.00 in via Zezio 2 angolo via Monti, inizierà la magia e cominceremo tutti a conoscere il mondo dei Becchi e delle storie di Laura. Le storie che nascono dovunque e con qualsiasi parola, anche da quelle della lista della spesa.

Uno spazio dedicato ai bambini e agli adulti, dove condividere giochi, rumori, emozioni, ironia e ovviamente storie. Tutte. Un luogo fantasioso, ma anche concreto e vivo dove si prende coraggio, anche quello di relazionarsi. Uno spazio difficile da spiegare, ma sicuramente facile da vivere. Un mondo in cui farsi trasportare e con cui interagire. «L’Officina Delle Storie, come ci racconta la stessa Laura, vuole essere uno spazio dedicato sia ai grandi che ai bimbi: proprio per questo dentro il progetto della mia officina ci sono anche dei percorsi rivolti alla genitorialità. Genitorialità creativa, cre-attiva. Portare e ri-portare il mondo degli adulti dentro quello dell’infanzia.. far riscoprire quello che è il senso e il sentimento dell’infanzia dentro il mio cerchio delle Storie con l’aiuto di “incredibili” albi illustrati».

Laura, da dove nasce l’idea dellL’Officina Delle Storie?

«L’Officina Delle Storie racchiude un sogno costruito negli anni. Tanti i laboratori e i progetti in itinere, “in viaggio”, ed ora finalmente hanno trovato una casa. L’Officina Delle Storie è la casa dei miei progetti.. è dove le Storie nascono. Dove le Storie si costruiscono, dove le Storie prendono coraggio».

Protagonisti di queste storie i Becchi, i personaggi che animeranno anche l'Officina...

«Ho iniziato a disegnare Becchi da quando ero incinta di mio figlio Pietro e poi non mi sono più fermata.. e così i miei Becchi nel tempo hanno trovato ognuno una forma diversa, la loro forma. Potrei dire che la mia officina e i miei Becchi sono nati dentro la mia pancia», ci spiega Laura. Il Becco, nel mondo di Laura, è un'espressione e un'immagine di coraggio: «Il Becco è curiosità,..

il Becco è esploratore, il Becco è cacciatore di cose belle..Il Becco è coraggioso».

I laboratori dell'Officina delle Storie

Dentro l’Officina Delle Storie ci saranno tanti laboratori, anche in base all'età dei partecipanti, per usare il metodo creativo e comunicativo più adeguato, insomma, "a ciascuno il suo Becco": laboratori di lettura a voce alta, scrittura creativa, gioco-teatro, “piccoli artisti”, gioco cre-attivo, laboratorio di rumore. Queste le fasce d'età:

Becchi 0-3 anni

Becchi 3-6 anni

Becchi 6-10 anni

Per gli adulti invece ci saranno vari spazi, tra cui uno dedicato alle donne in attesa con il “cerchio delle mamme”. Inoltre ci sarà la possibilità di un corso di formazione per coloro che intendono diventare narratori seriali di Storie! Ma anche la scrittura creativa troverà il suo spazio perchè, come disse Gianni Rodari "si diventa scrittori solo con la penna in mano".

Tante le idee di Laura ed avevano bisogno di una casa. Che da domani potrà essere un pò anche la vostra...

Troverete tutte le info sul sito officinadellestorie.com





