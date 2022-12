Lo sportello per l'utenza di Csu, che si trovava in via Auguadri 18/A, si è trasferito in via Italia Libera 18/A. Il front desk sarà attivo da martedì 27 dicembre nella nuova sede mantenendo i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni inviare una mail a segreteria@csusrl.it.