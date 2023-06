Arriva un nuovo sciopero dei treni di 24 ore

Nuovo sciopero dei treni. Per 24 ore i viaggi in treno lungo la Penisola saranno in dubbio: è infatti in programma uno sciopero di Trenitalia e Italo. Possibili disagi per chi dovrà spostarsi in treno il 13 luglio.

I sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale delle due compagnie che operano nell'alta velocità (ma per Trenitalia sciopera tutto il comparto).

Le due distinte ma identiche azioni di protesta figurano nel calendario degli scioperi della Commissione di garanzia, proclamate entrambe il 21 giugno. Lo stop, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti, coinvolgerà il personale delle due aziende di trasporto ferroviario dalle ore 3 di giovedì 13 luglio alle ore 2 di venerdì 14.

Pochi giorni prima, il 7 luglio, a Milano sono a rischio i mezzi Atm (metro, tram e bus) per uno sciopero di 24 ore (qui i dettagli sull'agitazione).