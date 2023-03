Sciopero generale, treni a rischio: quali sono le corse garantite di Trenord

Mercoledì prossimo, 8 marzo anche Como si troverà a fare i conti con uno sciopero generale che rischia di mandare nel caos i mezzi pubblici cittadini. L'agitazione, come riporta il portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata proclamata a livello nazionale dai sindacati Slai Cobas, Cub e Usb.

A incrociare le braccia per 24 ore potranno essere i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private. Come sempre i disagi maggiori rischiano di verificarsi per il trasporto pubblico locale. Sono a rischio stop tutti i convogli regionali di Trenord, anche se verosimilmente durante la giornata saranno previste fasce di garanzia.

"Il sindacato Adl Cobas ha indetto uno sciopero Nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalle ore 21 di martedì 7 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo 2023", ha fatto sapere Trenord. Chiarendo che in concomitanza ci sarà un secondo "sciopero proclamato da parte di Cub Trasporti dalle ore 00:00 alle ore 21 del giorno 8 marzo 2023".

L'avviso di Trenord

"I servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni", l'avviso di Trenord. "Martedì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Mercoledì 8, invece, viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18".

Autobus per Malpensa e altri treni

"In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto', a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto Stabio".

"Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity", ha garantito Trenitalia. Italo ha invece pubblicato una lista di tutti i convogli che saranno garantiti durante l'agitazione dei lavoratori.

Pendolari a Milano

A Milano possono fermarsi i dipendenti di Atm, la società che gestisce metropolitane, autobus e tram sotto la Madonnina. "Le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio". Qui tutte le informazioni utili per chi dovesse spostarsi a Milano.