Un vulcano svizzero erutta soldi: sono quelli nascosti durante il covid. È il nuovo romanzo di Luigi Rigamonti

Mentre la pandemia da Covid attanaglia il mondo, un’eruzione del tutto particolare colpisce la Svizzera. Da banche e da condotte sotterranee fino a quel momento sconosciute non fuoriesce lava, ma denaro. Dollari, euro, sterline, yen, franchi, le valute che contano nel mondo. Voragini nelle strade, aeroporti e stazioni inagibili, incidenti e feriti si assommano in un turbinio di cartamoneta. È il "Krakatoa Suisse".

Nel mistero, sembra la catastrofe, eppure così non sarà. Come mai?

Due anni dopo tre giornalisti di Lugano, Ginevra, Zurigo, in concomitanza con la Krakatoafest, neo istituita festa nazionale che celebra il ritorno alla prospera normalità elvetica, ricostruiscono i fatti in un instant book – questo – che in aggiunta contiene una chicca da Pulitzer, l’intervista esclusiva al capo degli gnomi delle banche svizzere, il Grande Gnomo, che si presenta come il curatore degli interessi della risorsa mondiale delle risorse, il denaro. E spiega le origini dell’eruzione, sulle quali appunto ha influito e non poco la pandemia da Covid.

Il testo, mentre esprime la consapevolezza del Grande Gnomo circa l’interconnessione di finanza, diritti, libertà individuale e di stampa, ripercorre le conseguenze mondiali dell’evento Krakatoa e si sofferma più in dettaglio sul caso della confinante Italia.

E c’è di più …

Questa la sinossi del libro di Luigi Rigamonti, un libro di Fantascienza, ci tiene a precisare. Eppure viene quasi istintivo dopo la lettura delle prime righe domandarsi quali siano le attinenze (seppur metaforiche o simboliche), con la realtà.

Edito da Elison Piblishing, si può trovare su tutte le maggiori piattaforme digitali, ma anche nelle librerie. Definire il romanzo pura fantascienza è riduttivo, perchè è anche un pò thriller e pieno di avventure: una narrativa fantasy ma con risvolti inediti e che trappano riflessioni e risate (a volte amare, a volte ironiche). Quel mix ben servito che solo una scrittura intelligente, di qualsivoglia genere si tratti, è in grado di fare.

L'autore, Luigi Rigamonti vive a Torno, sul lago di Como. Esordisce nel 2006 con il suo primo romanzo.

