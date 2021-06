Nuovo porto Sant'Agostino, la consegna è già in ritardo

Questa mattina il cantiere del nuovo porto di sant'Agostino non mostrava particolari segni di vita. Erano presenti in loco solo due addetti che, dopo aver chiuso il cancello dell'area di lavoro lungo viale Geno, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori. Semplicemente hanno detto: "Sentite Csu". Al momento in cui scriviamo non siamo ancora riusciti a contattare il direttore Angelo Pozzoni, ne riferiremo appena possibile.

Ma intanto una cosa è già certa: la consegna, prevista per il 20 giugno 2021, non è stata rispettata. Ed è anche difficile che la data possa essere aggiornata a breve, visto lo stato atttuale del cantiere. Di fatto, uno dei tratti di maggior afflusso turistico della città rischia di vedere ampiamente compromessa anche questa stagione. Se è vero che il cantiere della paratie che interessa viale Geno dovrebbe concludersi entro la fine del prossime mese - una proroga cautelativa porta infatti la nuova data di ipotesi fine lavori al 31 luglio - non è detto affatto che questo accada anche per il nuovo pontile. Ci si chiede quindi se il porto di Sant'Agostino potrà essere consegnato almeno entro la fine dell'estate.