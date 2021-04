Nuovo pontile e paratie, i due cantieri si incrociano lungo viale Geno

I lavori in quest'area dovrebbero terminare per l'inizio dell'estate

Due cantieri attivi sul lungolago di Como. A quello delle paratie, dove lungo il fronte di viale Geno si sta lavorando all'installazione posa delle barriere a pacchetto, si è infatti aggiunto in questi giorni quello per la realizzazione del pontile e della rampa di accesso del nuovo molo di Sant'Agostino. L'area interessata ai doppi lavori rende al momento inaccessibile non solo la darsena ma anche un lungo tratto di viale Geno.

Secondo il cronoprogramma dei progettisti, i lavori di Como Servizi Urbani, svolti per conto del Comune, dovrebbero ultimarsi entro la data del 20 giugno, quindi con l'inizio dell'estate dovremmo vedere ultimato il restyling del porto voluto da Palazzo Cernezzi che assumerà così l'aspetto di una marina chiusa.

Stessa tempistica per i lavori delle paratie che interessano quest'area, come ci conferma puntualmente l'ing Perazzolo, responsabile del cantiere del nuovo lungolago di Como: "Per completare le opere di carpenteria che interessano la parte iniziale di viale Geno occorreranno ancora un paio di mesi, la fine di giugno è un data possibile. Questa mattina abbiamo fatto un riunione tra Area e Csu per la gestione idel nostro cantiere e quello del Comune, in mondo che i due lavori non interferiscano tra di loro. Per il resto tutto sta procedendo secondo le tempistiche, senza intoppi sia lungo piazza cavour sia dove è stata delolita la vecchia scalinata".

Tutto lascia quindi pensare che in concomitanza con l'arrivo della stagione estiva almeno lungo viale Geno i comaschi, ma speriamo anche i turisti, possano tranquillamente godersi questo tratto di lungolago senza intralci di cantiere. Per tutto il resto dovremo invece aspettare ancora due anni: l'estate 2023 potrebbe essere la prima, dopo 15 anni, a restuirci la vista del lago di Como senza cantieri.