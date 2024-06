Il nuovo orario estivo dei bus di Asf e le novità

Con la fine dell’anno scolastico, torna l’orario estivo per le linee urbane ed extraurbane gestite da Asf Autolinee: entrerà in vigore domenica 9 giugno e durerà fino a mercoledì 11 settembre. Due grandi novità caratterizzeranno il nuovo orario estivo: la rinnovata linea 4, la cosiddetta “circolare” di Como, e l’introduzione di una linea nuova sulla Regina Vecchia, laC25 (Como-Argegno), oltre a un corposo potenziamento delle principali linee del lago C10 (Como-Menaggio-Colico), C20 (Como-Argegno-Lanzo) e C30 (Como-Bellagio).

Tutte le informazioni saranno disponibili in fermata e sul sito aziendale www.asfautolinee.it .

La linea 4 circolare

La nuova 4, presentata nei giorni scorsi, è una linea turistica ad anello, con partenza e arrivo in Stazione San Giovanni. Permette agli utenti di muoversi intorno a Como, raggiungendo Campora (Camnago Volta), ma toccando anche le principali mete turistiche e gli hub di interscambio

Info su https://www.asfautolinee.it/ it/linea-N4 .

La C25 3 le linee potenziate sul Lago

È una linea nuova, che debutta domenica. La particolarità è che percorrerà la strada bassa, la Regina Vecchia, con questo percorso: Como San Giovanni – Cernobbio - Moltrasio (pontile) - Carate (pontile) - Laglio (piazza Riva) – Torriggia - Brienno (paese) - Argegno (capolinea piazza Roma). Durante il periodo estivo, effettuerà servizio il venerdì, il sabato e la domenica oltre la mezzanotte.

Sulle linee extraurbane C10 e C20, verrà ripristinato il capolinea alla Stazione Autolinee in Piazza Matteotti. Entrambe sono state riorganizzate: la C10 transitando per Menaggio, porterà a Colico; la C20 transitando da Argegno, porterà a Lanzo. Inoltre, sono stati apportati potenziamenti: la C10 diventa “R-Link”, una linea su gomma con orari coordinati con il sistema ferroviario regionale, che prevede un interscambio sistematico tra ferro e gomma, con partenze cadenzate. Ci sarà infine il rinforzo serale estivo sulla tratta Menaggio-Argegno.

Anche la C30 linea diventa “R-Link”. Rispetto all’estate 2023, è stata sensibilmente sia nel mese di luglio, sia nel mese di agosto. Il capolinea (anche per C31 e C32) è ripristinato in Stazione San Giovanni. In arrivo a Como, viene pienamente ripristinato il percorso regolare, con le fermate di Stazione Lago, Lungolario Trieste, Lungolario Trento, Via Cavallotti e il capolinea in Stazione San Giovanni.