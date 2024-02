Da Malpensa decollano nuovi voli internazionali

Nuove rotte internazionali a lungo raggio per un totale di 176 destinazioni in 77 paesi. L'aeroporto di Milano Malpensa si allarga. Lo annuncia la Sea, gestore degli aeroporti milanesi, che ha chiuso un "anno record" con passeggeri record in crescita del 22% a oltre 35,2 milioni".

I nuovi voli da Malpensa

Da domani, domenica 4 febbraio, salgono da 3 a 4 i voli per Hong Kong di Cathay Pacific, mentre dal 5 aprile Neos passerà da 2 a 3 voli settimanali per Almaty (Kazakistan). Dal 1 marzo Bulgaria Air opererà 2 voli su Sofia, mentre Turkmenistan Airlines atterra per la prima volta a Malpensa con un collegamento verso la capitale Ashgabat dal prossimo 6 marzo e il raddoppio dal 10 aprile. Segue Hainan Airlines, che opererà dal 19 marzo una seconda rotta tra Milano e Chongqing (Cina), con 2 frequenze settimanali.

Novità anche sulla Turchia con Sun Express, che dal 29 marzo opererà due voli per Antalya. Torna poi il volo per Tolosa (Francia) di easyJet con 2 frequenze a settimana dal 1 aprile. La compagnia lancerà anche 2 nuovi servizi settimanali su Gran Canaria (Spagna) e Sitia, nella parte orientale di Creta (Grecia), rispettivamente dal 31 marzo e dal 29 giugno.

Ryanair annuncia nuovi servizi su Atene, Budapest, Parigi Beauvais e Marrakech, mentre Wizz Air attiverà voli per Tenerife e Comiso. Arrivano inoltre a Malpensa Transavia, che dal 4 aprile collegherà Paris Orly con 6 frequenze settimanali, e Azores Airlines, con 2 voli settimanali per il capoluogo Ponte Delgada dal prossimo 5 giugno, che proseguiranno per Boston (Usa).

A luglio torna Thai Airways con un volo su Bangkok, a cui si affiancherà l'offerta del nuovo vettore BeOnd per le Maldive, con 2 frequenze alla settimana su Malé, e con un volo per New York.