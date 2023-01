I nuovi cartelli turistici per le passeggiate sul lago di Como e dintorni

Queste indicazioni con i tempi di percorrenza siamo abituati a trovarle tra i boschi, sulle montagne intorno a Como o all'inizio del borghi del lago da dove partono le escursioni sui monti lariani. Tuttavia ora li possiamo vedere e seguire anche in città. Un bel segnale turistico, un piccolo ma significativo passo nelle direzione giusta, in tutti i sensi, Questo li abbiamo fotografato oggi in piazza del Popolo e indica tre escursioni che si possono fare appunto partendo dal centro del nostro capoluogo: San Donato, la Via del Tram e la Dorsale del Triangolo Lariano.