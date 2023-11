Accesso al parco di Villa Olmo e all'orto botanico: le nuove regole

La giunta del Comune di Como ha approvato le nuove regole per l'uso del parco di Villa Olmo e dell'orto botanico.

Orari

L'accesso al parco e all'orto botanico è consentito solo nei seguenti orari: orario invernale dal 1° ottobre al 4 aprile (tutti i giorni) dalle 7 alle 20; orario estivo dal 5 aprile al 30 settembre (tutti i giorni) dalle 7 alle 23. L'accesso potrà essere consentito anche con orari e modalità diversi, in occasione di particolari eventi o iniziative che saranno rese note dal Comune di Como e indicate agli ingressi. Il parco potrà essere chiuso parzialmente o integralmente al pubblico: in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli uffici comunali e dagli organismi competenti in materia di Protezione Civile; in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti allo svolgimento dei lavori. in caso di eventi e manifestazioni autorizzate; per esigenze di servizio o esigenze di ordine pubblico. Tali chiusure dovranno essere segnalate con adeguata cartellonistica.

Accesso e circolazione

Il parco di Villa Olmo è area pedonale, pertanto sono vietati l'accesso, il transito e il parcheggio dei veicoli ad esclusione di quelli appositamente autorizzati. Eventuali casi particolari potranno essere valutati di volta in volta. L'uso delle biciclette è consentito solo se condotte a mano lungo l'itinerario segnalato di attraversamento del parterre. I cani o altri animali domestici potranno accedere solo lungo i viali, se tenuti al guinzaglio e sotto la vigilanza del proprietario. I proprietari dovranno raccogliere eventuali escrementi depositati dagli animali.

Utilizzo dei tappeti erbosi

È inibito l'accesso e l'uso dei tappeti erbosi del parterre fronte lago. Sono accessibili, senza arrecare danni, fermo restando le altre prescrizioni della presente Disciplina, i restanti tappeti erbosi del parco e dell'orto botanico dove non espressamente vietato.

Tutti i divieti

È vietato: disturbare la quiete e la tranquillità delle persone nonché produrre rumori molesti di qualunque tipo e con qualunque mezzo; consentire agli animali domestici di entrare nelle aree verdi, nonché di depositarvi le deiezioni (solide e liquide); salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo; raccogliere fiori, frutti, funghi e danneggiare, estirpare e calpestare aiuole fiorite e qualsiasi essenza vegetale; chiedere l'elemosina sotto qualsiasi forma; mettere a dimora piante di qualsiasi specie; catturare, uccidere, molestare qualsiasi tipo di animale, entrare con armi e strumenti da caccia o pesca, sottrarre o danneggiare nidi e uova, esercitare la falconeria; utilizzare impropriamente e danneggiare panchine, arredi, il patrimonio architettonico monumentale/artistico, arrampicarsi su muri, su cancellate e recinzioni, pali di illuminazione, parapetti e ponti; la balneazione; introdursi nei luoghi interdetti all'accesso; l'occupazione anche temporanea di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, sedie, sdraio, tavoli; fare picnic; fumare, accendere fuochi e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi, nonché usare barbecue o simili; detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio o prodotti simili; introdurre bottiglie in vetro; gettare e abbandonare rifiuti di ogni tipo e genere al di fuori degli appositi contenitori; affiggere manifesti ed effettuare ogni tipo di pubblicità; entrare o permanere nel Parco e nell'Orto botanico dopo l'orario di chiusura; il gioco del pallone e simili, l'utilizzo di droni e altre apparecchiature comandate a distanza; organizzare feste, eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio e di pubblico intrattenimento, ad esclusione di casi specifici autorizzati dalla Giunta comunale; lavare oggetti o animali o lavarsi nelle fontane, nella roggia e negli specchi d'acqua.