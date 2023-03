Nuove chiusure dell'autostrada A9 in vari tratti

Nelle notti di lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 marzo sono previste nuove chiusure sull'autostrada A9 in vari tratti per consentire attività di ispezione, manutenzione e assessment delle gallerie.

Orari, giorni e tratti interessati

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 marzo;

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 marzo;

-nelle tre notti di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo, con orario 22:00-5:00



-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Chiasso e Lainate.



Itinerari consigliati

Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina;



Per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate.

I veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, potranno utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco;

i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, potranno percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco;



Per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate, entrare a Fino Mornasco.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.