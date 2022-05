Le nuove bici del bike sharing di Como: gialle e a prova di vandalo

In arrivo la nova flotta di biciclette del bike sharing di Como. Il sindaco Mario Landriscina e l'assessore alla Mobilità, Pierangelo Gervasoni, hanno presentato insieme al dirigente Ciro Di Bartolo e al responsabile dell'azienda Bike&Co il nuovo modello di bicicletta che sostituirà quello attualmente nolleggiabile alla velostazioni di Como.

Caratteristica principale delle nuovi bici, al di là del vistosissimo colore giallo acceso, è la solidità e la resistenza agli atti vandalici. Le parti che classicamente sono più manomissibili sono più resistenti. Le ruote hanno copertoni in gomma piena senza camera d'aria, questo significa che non possono bucarsi. Alcuni cavi corrono all'interno del telaio. In questo modo si spera che la manutenzione ordinaria possa essere più semplice e che meno biciclette debbano necessitare di interventi di riparazione.

"Le prime sessanta nuove bici - ha dichiarato Gervasoni - arriveranno entro la prima metà di giugno. In futuro l'amministrazione comunale prenderà in considerazione anche l'opportunità di dotare le stazioni di bike sharing anche di bici elettriche".