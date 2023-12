Nuova vita per l'ospedale di Erba

È stato approvato oggi dalla Giunta regionale l’accreditamento dell’ex Fatebenefratelli, che ha anche assunto la nuova denominazione di “Ospedale di Erba srl”.

“Voglio ringraziare i frati per tutti questi anni di gestione del nosocomio erbese – commenta l’assessore regionale Alessandro Fermi – e al contempo augurare un buon lavoro alla nuova proprietà. Confidiamo che si possa investire in questa struttura, implementando i servizi, oltre che garantire tutto il personale e i servizi già esistenti”.

Come è noto, infatti, il 22 dicembre è stato firmato l’accordo per la cessione dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba a Lifenet Healthcare, gruppo sanitario nato a Milano nel 2018 che attualmente può contare su una decina di strutture in tutta Italia. L’iter per la compravendita era iniziato formalmente lo scorso 23 novembre, quando il Fatebenefratelli aveva costituito la società "Ospedale di Erba srl", a cui sarà conferito entro la fine dell’anno il ramo d’azienda che comprende tutte le attività gestionali, tra cui personale, contratti attivi e passivi, accreditamento, oltre ai beni immobili dell’ospedale. Entro i primi mesi del 2024 avverrà il passaggio definitivo, con l’acquisizione da parte di Lifenet del 100 per cento della nuova società.