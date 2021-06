Como, entra in funziona la nuova stazione di Camerlata

Al via, da domenica 13 giugno, il servizio commerciale nella nuova stazione unica di Como Camerlata sulla linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso in diretta connessione con la linea Milano - Saronno - Como di Ferrovienord. La nuova fermata è stata realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento economico di 6 milioni di euro cofinanziato da Regione Lombardia.

Attraverso un breve percorso pedonale i viaggiatori potranno spostarsi facilmente tra l'attuale stazione di Como Camerlata delle Ferrovie Nord, sulla linea Como-Saronno-Milano, e la stazione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sulla linea Milano-Como-Chiasso. Contestualmente verrà definitivamente sospeso il servizio commerciale nella stazione di Albate Camerlata e i treni effettueranno la fermata d'orario nella nuova stazione di Como Camerlata. Sarà quindi possibile per i viaggiatori provenienti dalla linea Milano - Saronno - Como proseguire verso le destinazioni svizzere o verso Cantù e Lecco, interscambiando nel nuovo impianto.

Per la prima fase gli accessi avverranno da via Scalabrini attraverso la stazione di Como Camerlata delle Ferrovie Nord; dopo l'apertura del parcheggio, in corso di realizzazione a cura del Comune di Como e finanziato da Regione Lombardia con ulteriori 3 milioni di euro, sarà possibile accedere da via San Bernardino da Siena.

Il progetto

La stazione è progettata coerentemente agli standard europei previsti per i servizi ferroviari metropolitani, Como Camerlata rispetta tutte le norme per l'accessibilità: due marciapiedi di lunghi 250 metri, alti 55 cm - per facilitare l'entrata e l'uscita dai treni -, pensilina d'attesa lunga circa 70 metri. il collegamento tra i marciapiedi è garantito da un sovrappasso lungo 14 metri e largo tre, raggiungibile attraverso scale e ascensori, la pavimentazione dei marciapiedi è dotata di percorsi pedotattili per ciechi e ipovedenti ed è presente un sistema di informazioni ai viaggiatori con monitor e annunci sonori lungo i marciapiedi e il collegamento con la stazione di Ferrovie Nord.

Opera strategica per Como

"La Regione Lombardia - commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - ha stanziato 3 milioni di euro per la realizzazione dell'area di interscambio in corrispondenza del nuovo nodo ferroviario Rfi di Como Camerlata. Sicuramente per Como e il suo territorio si tratta di un'opera strategica perché in un unico punto sarà possibile proseguire verso tutte le destinazioni servite dalle linee ferroviarie del comasco, lasciando la propria auto nel nuovo parcheggio, non appena sarà terminato, o arrivando in autobus nel nuovo terminal appositamente realizzato. La nuova stazione unificata consente inoltre l'integrazione funzionale tra i servizi che circolano su entrambe le reti (FerrovieNord e RFI)".

“Ringrazio Regione Lombardia - aggiunge il sottosegretario Fabrizio Turba - per l’attenzione che sta avendo per il territorio comasco. La linea ferroviaria Como-Camerlata sarà un ulteriore strumento che permetterà ai pendolari e frontalieri di avere maggiori agevolazioni per recarsi nei rispettivi luoghi di lavoro”.

“Inoltre per Como e i paesi limitrofi – conclude il sottosegretario - la nuova stazione unificata sarà un’opera strategica che garantirà di far conoscere maggiormente il nostro territorio e sviluppare il turismo locale garantendo, al contempo, un maggiore sviluppo economico per un territorio fortemente colpito dalla pandemia. Quest’opera permetterà di raggiungere l’importante obiettivo della transizione ecologica garantendo così un miglioramento della qualità dell’aria e della salute di tutti i nostri cittadini”.