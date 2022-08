Nuova rotatoria di via Canturina-via Turati: lavori in anticipo

La nuova rotatoria all'incrocio tra via Canturina e via Turati a Como è già in fase di realizzazione. L'impresa che deve eseguire i lavori - ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Enrico Colombo - è riuscita ad anticiparli. Il cantiere che era previsto a settembre è dunque già partito e così abbiamo potuto approfittare dello scarso traffico di agosto, limitando i disagi alla viabilità".

L'incrocio negli scorsi mesi ha visto diversi tamponamenti ed è stato anche al centro di polemiche a causa della scarsa sicurezza. Un problema che, dunque, dovrebbe essere risolto in brevissimo tempo.