Nuova inaugurazione del lungolago, conclusa la passeggiata

Domani, martedì 23 luglio, alle 9, l’assessore regionale Massimo Sertori, insieme al Sindaco del Comune di Como, Alessandro Rapinese, effettuerà un nuovo sopralluogo al cantiere delle paratie e procederà alla consegna di un ulteriore tratto di lungolago. Tuttavia, sebbene da domani tutta la passeggiata verrà restituita alla città, da viale Geno fino a Giardini a lago, dopo oltre tre lustri di cantiere, l'opera delle paratie, non è ancora conclusa. Oltre agli arredi, ai parapetti, per vedere in funzione le paratie in caso di esondazione dovremo aspettare presumibilmente ancora qualche mese, almeno sino al completamento delle opere elettriche di vasche e pompe. Resta poi da capire se il tendone installato alla biglietteria della Navigazione, a dimostrazione che progettualmente non tutto è andato per il verso giusto, rimarrà come soluzione definitiva sul lungolago.