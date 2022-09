Nuova Arena di Cantù, ci siamo: sì alla pubblica utilità

Dopo l'esito positivo della conferenza dei servizi dello scorso agosto, che ha approvato il progetto definitivo dell'intervento, la nuova Arena di Cantù è la prima grande operazione su area pubblica in Italia che ottiene la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi della legge sugli impianti sportivi Un risultato ottenuto dopo oltre due anni di lavoro da parte di Cantù Next, con il supporto dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Quello di Cantù è quindi un progetto che contribuirà allo sviluppo del territorio lombardo con un investimento complessivo di circa 40 milioni. Oltre 5mila posti a sedere, un padiglione e un'area esterna dedicati agli allenamenti e agli eventi. L'arena, pensata principalmente per il basket, sarà però una struttura multifunzionale che potrà facilmente essere adattata anche ad altri sport, oppure ospitare all'occorrenza qualsiasi tipo di evento: dai concerti ai convegni.

"L'Arena di Cantù è un progetto innovativo e all'avanguardia - ha detto il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - anche per le modalità di collaborazione che si sono sviluppate tra i promotori privati, il club, il Comune di Cantù e la Regione Lombardia. L'opera che verrà realizzata rappresenta un'opportunità unica per la crescita del club e anche del territorio che la ospita, con preziosi benefici che si trasferiranno sulla comunità locale". (ANSA).

Ricordiamo che il consiglio comunale, lo scorso lulgio, aveva confermato all’unanimità il pubblico interesse nella realizzazione dell’arena polifunzionale Casa del Basket, la cui proposta progettuale è affidata a Cantù Next S.p.A., in costituenda associazione temporanea d’impresa con Bennet S.p.A., Nessi & Majocchi S.p.A., Consonni Strade S.p.A. e AEVV Impianti Srl.