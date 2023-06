Navigazione Laghi, avvio della sperimentazione di un unico biglietto

L’estate 2023 si apre con una grande novità per l’Ente Gestione Navigazione Laghi: da oggi infatti sarà disponibile presso tutte le biglietterie di terra un nuovo biglietto che consentirà, ad un prezzo agevolato, la possibilità di viaggiare alla scoperta dei laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Si tratta di un titolo di viaggio a validità giornaliera per ciascuno dei tre laghi al prezzo speciale di 60 euro per adulti e 30 euro per ragazzi (6-11 anni), per i nuclei familiari, sarà possibile approfittare dell’Offerta family al prezzo di 120 euro valida per due adulti e 2 ragazzi (fino agli 11 anni).

(*Oltre a 1,50 euro di contributo di sbarco sulle isole Borromee, riscosso per conto del Comune di Stresa).

Il biglietto, avviato per l’estate 2023 come progetto pilota, consente la libera circolazione di un giorno su ciascun lago (per il lago Maggiore l’iniziativa è limitata al bacino italiano) e comprende l’utilizzo di tutti i mezzi rapidi in servizio (da segnalare in biglietteria). L’iniziativa è fruibile fino all’8 ottobre 2023.

"L'iniziativa è volta ad incentivare l'utenza a viaggiare sui tre laghi italiani, Garda, Como e Maggiore, usufruendo di un nuovo biglietto di viaggio unico al fine di godere dei fantastici panorami e delle splendide località di ogni lago, attraverso i servizi di trasporto lacuali della Gestione Governativa Navigazione Laghi Italia per un'intera giornata” commentano i tre Direttori di Esercizio in una nota congiunta “Tutto questo permetterà di valorizzare sempre di più il turismo sostenibile scegliendo come mezzo primario di spostamento sulle acque dolci più importanti d'Italia la flotta della Gestione Governativa Navigazione Laghi Italia visitando i tre laghi visti direttamente dal lago!".