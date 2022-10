“La notte dei senza dimora”, tre giorni al fianco della povertà

“Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici”... Sono i primi toccanti versi della poesia “Se questo è un uomo” che dà il titolo al famoso libro di Primo Levi. Ma che cosa significa vivere per strada senza avere una casa dove tornare la sera? E come si arriva a questa condizione?

Il 20, 21 e 22 ottobre torna a Como “La notte dei senza dimora” l’ormai tradizionale appuntamento, giunto alla 22esima edizione, che dà la possibilità a tutti i cittadini di entrare in contatto con una realtà tra le più difficili e dolorose della nostra società. Tre giorni di incontri e iniziative rivolte agli studenti e a tutti i cittadini per conoscere le storie di chi vive per strada, per confrontarsi e anche scoprire quello che di positivo viene portato avanti dalla comunità in supporto a chi vive l’emarginazione.

Durante la manifestazione, realizzata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, verrà presentata la campagna “Io ci metto il divano”, mentre sabato ci sarà un pranzo aperto a tutti sotto il Broletto.

Il programma

La Notte dei senza dimora si articolerà in tre giornate.

Si comincia giovedì 20 ottobre, alle 21 con la visione del film Le invisibili allo Spazio Gloria di Como per la rassegna “Oltre lo sguardo” (ingresso con tessera annuale del Cinecircolo: 5 euro, valida per tutta la rassegna). La proiezione è organizzata in collaborazione con Voci di Donne e Arci Como. Il film è una brillante commedia sociale che racconta la quotidianità di un gruppo di donne senza un domicilio fisso. Nel cast ci sono anche interpreti che davvero hanno conosciuto la precarietà e la strada.

Venerdì 21 ottobre, dalle 10 alle 12, all’Auditorium del Collegio Gallio, si terrà un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori. Verrà proiettato Como Blues un video documentario sulla città di Como raccontato attraverso le parole, la musica e le storie di cittadini comaschi con e senza dimora. Verrà anche rappresentato il finale dello spettacolo teatrale Questa non è una panchina messo in scena dal Gruppo Teatro Aonuithiè per il progetto “Cerchi concentrici”.

Sabato 22 ottobre, alle 10.30, percorso sensoriale in piazza Grimoldi; alle 12.30 è in programma il pranzo aperto a tutti i cittadini al Broletto di piazza Duomo (offerta libera). Alle 16, partenza dalla Chiesa di San Provino, in piazza Roma, per il “Melting Como Tour”, una passeggiata alla scoperta dei luoghi di culto e delle esperienze di accoglienza, organizzato in collaborazione con la delegazione di Como del Fai.

Gli organizzatori

“La notte dei senza dimora” è organizzata da Incroci, Vicini di strada, Csv Insubria, Acli Como Aps, Rete Porto Sicuro. In collaborazione con Fai, Delegazione di Como. Per approfondimenti: vicinidistrada.it | lanottedeisenzadimora.org