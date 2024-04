Cosa dice la normativa sull'accensione dei riscaldamenti dopo il 15 aprile

Dal Comune di Como hanno spiegato che secondo la normativa in vigore "al di fuori del normale periodo di attivazione degli impianti termici (dal 15 ottobre al 15 aprile), senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, gli impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, quali quelle previste nei prossimi giorni, possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria". Dunque, visto che in via ordinaria gli impianti termici possono essere attivati per 14 ore, il massimo esercizio per i prossimi giorni sarà di 7 ore, tra le ore 5 e le ore 23.