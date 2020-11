Un venerdì 27 novembre a Como senza Black Friday

Venerdì 27 è una data importante. Quel giorno si deciderà infatti se la Lombardia e quindi anche Como, salvo soprese, potranno uscire dalla zona rossa per passare a quella arancione. Se così fosse, dal giorno seguente, almeno in teoria, potrebbero riaprire tutti i negozi al dettaglio. Intanto però il fatidico rituale del Black Friday, quello in cui si possono fare acquisti a prezzi speciali, un'abitudine ormai consolidata degli ultimi anni, quest'anno in città non si potrà materiallizzare a causa delle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria.

Quasi una beffa che il giorno dell'eventuale annuncio della "liberazione" dalla morsa rossa coincida con quello in cui sarebbe stato possibile fare affari nei negozi. Non è però escluso, nel momento in cui i negozi già sabato dovessero tornare ad alzare le saracinesche, che i commercianti non mettano in atto qualche promozione o prolungamento del Black Friday in modo da incentivare gli acquisti a prezzi scontati.

Di sicuro ci sarà, almeno stando alle indiscrezioni che giungono da Roma, una finestra per consentire gli acquisti di Natale a dicembre. Si tratta solo di capire se sarà aperto già dal 4 dicembre, con la firma dell'ennessimo Dpcm, o magari anche prima per chi, come la Lombardia spera di uscire dalla zona rossa, eventualità ormai data da molti come scontata. Ma non tutti sono d'accordo e di sicuro non sarà un scelta facile da prendere.