Como, anche quest'anno i cigni hanno fatto le uova sul cantiere delle paratie

Anche quest'anno una coppia di cigni ha fatto le uova sul lungolago di Como. Per la precisione il nido dove mamma e papà cigno si alternano nella covata si trova ancora una volta sul cantiere della paratie vicino a piazza Cavour. Negli anni passati è capitato spesso che l'innalzarsi del livello del lago compromettesse la covata. Quest'anno, invece, sembra che la nidiata possa andare a buon fine visto che non sembra che il livello del lago debba crescere così tanto nel prossimo futuro. La schiusa è prevista per fine aprile, massimo inizi di maggio.