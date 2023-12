Dopo 40 anni in pensione Nicoletta Roverelli: è stata un punto di riferimento dell'ospedale Sant'Anna

Dopo oltre quarant'anni di impegno e passione nel campo dell'assistenza sanitaria, Nicoletta Roverelli ha concluso oggi (15 dicembre 2023) il suo ultimo giorno di lavoro come coordinatrice infermieristica. Iniziando la sua carriera dopo aver completato gli studi presso la Scuola per infermieri in via Napoleona, Nicoletta ha dedicato la sua esperienza principalmente all'ospedale Sant'Anna, inizialmente nel reparto di Ortopedia. Nel corso degli anni, ha ampliato il suo contributo, prestando servizio in diversi reparti dell'area chirurgica. Durante il periodo critico della pandemia, ha assunto un ruolo chiave come coordinatrice infermieristica per la Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare presso il Sant'Anna. In seguito, ha svolto il ruolo di coordinatrice dell'area ambulatoriale, concludendo così una carriera ricca di professionalità e dedizione al servizio della comunità ospedaliera.