Nicola, collezionista comasco: Tavullia vuole i suoi modellini per celebrare Valentino Rossi

La sua passione è nata e cresciuta con la carriera sportiva di Valentino Rossi, ma possiamo stare certi che non finirà adesso solo perché "il dottore" si è ritirato dalle corse. Quello di Nicola Cavadini è un amore viscerale per le imprese di colui che a buona ragione potrebbe essere definito lo sportivo italiano del secolo. Quello di Nicola, parrucchiere comasco di Ponte Chiasso, può essere definito un "amore documentale". Infatti, la sua collezione di modellini ed action figure ripercorre non solo tutte le principali tappe della carriera di Valentino Rossi, ma anche i momenti per così dire più topici delle gare e delle vittorie che hanno fatto la storia del campione di Tavullia e, perché no, del motociclismo mondiale.

In occasione della tre giorni intitolata "Tavullia in moto", il paese di Valentino Rossi ha organizzato in suo onore una serie di iniziative che si svolgeranno il 16, 17 e 18 settembre 2021. Per omaggiare la fine della carriera in motomondiale del campione il sindaco di Tavullia, Francesca Paolucci, ha voluto che la collezione di Nicola fosse messa in mostra nel centro del paese. "Sono molto contento e mi sento onorato - ha commentato Nicola - perché è da vent'anni che coltivo questa passione". La collezione di Nicola conta circa 80 modellini, 70 figurine e circa 50 riproduzioni di caschi. "Si tratta di una collezione molto importante - tiene a sottolineare il parrucchiere di Ponte Chiasso -, non parliamo di modellini per così dire da edicola, ma di riproduzioni ufficiali della azienda tedesca Minichamps, realizzati su delega dello stesso Valentino Rossi".

Viene spontaneo chiedersi se la fine della carriera di Valentino coincida con il completamento e la conclusione della collezione. A questa domanda Nicola risponde con un secco "no": "Ci sono ancora tanti momenti storici della carriera di Valentino che non sono stati ancora riprodotti, quindi credo proprio che la Minichamps non ci lascerà per ancora tanto tempo".