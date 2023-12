Neve sul Comasco: fiocchi alle quote più alte

Come da previsioni la neve è caduta sul territorio comasco nella giornata del 4 dicembre 2023. Lo ha fatto alle quote più alte, o meglio, solo sopra certe altezze ha attaccato su strade e prati. Altrove, alle quote più basse, i fiocchi sono caduti ma sempre sciogliendosi appena toccato il suolo. Non si sono registrati disagi dovuti alla neve, tuttavia l'allerta resta alta poiché le previsioni annunciano neve anche durante la notte tra il 4 e il 5 dicembre. A Brunate (la foto qui pubblicata è stata scattata nella frazione di San Maurizio) la neve ha imbiancato il paesaggio, complice una temperatura media uguale o sotto lo zero.