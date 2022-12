Neve in provincia di Como, video e foto: copiosa e candida in molte città

Le previsioni erano corrette: dalla metà del pomeriggio di oggi 15 dicembre a Como e provincia ha iniziato a scendere la neve. Se nel capoluogo si è trattato per lo più di neve mista pioggia che non ha attecchito, in alcune città i fiocchi sono caduti copiosi e abbondanti, creando quell'atmosfera unica, ovattata e candida. Sulle strade bisogna prestare la massima attenzione al ghiaccio che si potrebbe formare e al fenomeno conosciuto appunto come gelicidio. Se vi tovate in macchina per esempio in zona Lanzo, come la nostra lettrice Kasia che ci ha mandato questo video, la neve può essere un reale pericolo.

Se invece vi trovate al caldo in casa o affacciati alle finestre dei vostri giardini, potete godervi lo spettacolo e la calma della neve. Ecco la gallery con le vostre meravigliose foto (in continuo aggiornamento).

La foto in copertina è stata scattata oggi 15 dicembre a Carlazzo.